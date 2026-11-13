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На Чернігівщині через російську атаку знеструмлено близько 150 тисяч абонентів

Без світла залишились жителі Ніжинського та Прилуцького районів області.

На Чернігівщині через російську атаку знеструмлено близько 150 тисяч абонентів
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Укренерго

Унаслідок російської атаки на об'єкт електропостачання без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівської області.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго".

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Яка ситуація в українській енергетиці після обстрілів?

Упродовж останньої доби російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України. Через пошкодження обладнання знеструмлення зафіксували у 12 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській.

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Через пошкодження обладнання в частині регіонів також діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 3 черг.

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