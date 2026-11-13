На Чернігівщині через російську атаку знеструмлено близько 150 тисяч абонентів

Без світла залишились жителі Ніжинського та Прилуцького районів області.

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Унаслідок російської атаки на об'єкт електропостачання без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівської області.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго".

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Яка ситуація в українській енергетиці після обстрілів?

Упродовж останньої доби російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України. Через пошкодження обладнання знеструмлення зафіксували у 12 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській.

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Через пошкодження обладнання в частині регіонів також діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 3 черг.