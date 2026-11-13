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Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" 12 листопада вперше в цьому антарктичному сезоні дістався станції "Академік Вернадський". Судно прибуло з чилійського міста Пунта-Аренас, подолавши штормову протоку Дрейка.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Під час першого дня переходу хвилі сягали 6-7 метрів, а швидкість вітру – 60 вузлів, або близько 31 м/с. Згодом погода покращилася, і решту шляху судно пройшло спокійно, розповів капітан "Ноосфери" Андрій Старіш.

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На станції криголам зустріли учасники 31-ї Української антарктичної експедиції. Майже сім місяців вони перебували без відвідувачів. Разом із командою судна на станцію доставили необхідне обладнання, а також свіжі фрукти. Запаси фруктів на той час уже вичерпалися.

На початку грудня до станції планують доправити науковців

Першою до "Академіка Вернадського" прибула команда технічних фахівців. Вони мають підготувати головний резервуар до приймання пального, відремонтувати причал біля аварійної бази та облаштувати бетонну основу для встановлення допоміжного крана.

Резервуар очищують і перевіряють на корозію раз на два роки. Ремонт причалу потрібно провести до підвищення рівня води.

На початку грудня до станції планують доправити науковців, які проводитимуть сезонні дослідження. Нині триває шостий антарктичний сезон "Ноосфери". Перед прибуттям до української станції криголам зупинявся біля польської станції "Арцтовський", куди доставив вантажі та учасників експедиції.

Фото: Анжеліка Ганчук, Олег Горяінов, Андрій Старіш, Кирило Суліма

Фото: Анжеліка Ганчук, Олег Горяінов, Андрій Старіш, Кирило Суліма

Фото: Анжеліка Ганчук, Олег Горяінов, Андрій Старіш, Кирило Суліма

Фото: Анжеліка Ганчук, Олег Горяінов, Андрій Старіш, Кирило Суліма

Фото: Анжеліка Ганчук, Олег Горяінов, Андрій Старіш, Кирило Суліма