Вранці російські війська вбили у Запоріжжі 17-річного хлопця, пізніше - чоловіка. Станом на 15:14 кількість поранених збільшилася до щонайменше 30 людей.
Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Він зазначив, що росіяни поцілили одразу по 2 п'ятиповерхівках у Космічному районі. Серед потерпілих шестеро – діти. Наразі рятувальні роботи завершені: усіх заблокованих мешканців вдалось деблокувати.
Що передувало?
Ворог двічі вдарив сьогодні по обласному центрі близько пів на сьому. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки.
«Росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя. На жаль, загинув 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким», – розповів Семікін зранку.
Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги.
Близько 10:20 стало відомо про повторний обстріл міста, під ударом опинився промисловий об'єкт. Після атаки на місці виникла пожежа, а потерпілий опинився під завалами. Про це повідомив в.о. голови ОВА.
Спочатку було відомо, що під уламками перебуває чоловік. Згодом в ОВА підтвердили його загибель.
Удару завдали по промисловому об’єкту в Космічному районі Запоріжжя.
Вчора через атаки ворога постраждали п’ятнадцятеро людей, зокрема й двоє дітей. Упродовж доби окупанти завдали 972 удари по 52 населених пунктах Запорізької області.