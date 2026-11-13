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Атака по Запоріжжю: двоє загиблих, серед них – підліток, зросла кількість постраждалих (оновлено)

Кількість поранених в Космічному районі сягла 30 осіб.

Атака по Запоріжжю: двоє загиблих, серед них – підліток, зросла кількість постраждалих (оновлено)
Наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області

Вранці російські війська вбили у Запоріжжі 17-річного хлопця, пізніше - чоловіка. Станом на 15:14 кількість поранених збільшилася до щонайменше 30 людей. 

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Він зазначив, що росіяни поцілили одразу по 2 п'ятиповерхівках у Космічному районі. Серед потерпілих шестеро – діти. Наразі рятувальні роботи завершені: усіх заблокованих мешканців вдалось деблокувати.

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Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки у Запоріжжі

наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області
наслідки атаки у Запоріжжі

Що передувало?

Ворог двічі вдарив сьогодні по обласному центрі близько пів на сьому. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки.

«Росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя. На жаль, загинув 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким», – розповів Семікін зранку. 

Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги.

Близько 10:20 стало відомо про повторний обстріл міста, під ударом опинився промисловий об'єкт. Після атаки на місці виникла пожежа, а потерпілий опинився під завалами. Про це повідомив в.о. голови ОВА.

Спочатку було відомо, що під уламками перебуває чоловік. Згодом в ОВА підтвердили його загибель.

Удару завдали по промисловому об’єкту в Космічному районі Запоріжжя.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Наслідки атаки на Запоріжжі
Фото: Рада оборони Запорізької області
Наслідки атаки на Запоріжжі

Вчора через атаки ворога постраждали п’ятнадцятеро людей, зокрема й двоє дітей. Упродовж доби окупанти завдали 972 удари по 52 населених пунктах Запорізької області.

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