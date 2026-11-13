"Якщо кожен зможе зробити свій внесок, це буде дуже доречно”.

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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у Києві, вересень 2023 року

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликає надати Україні більше допомоги перед зимою.

Про це вона заявила на полях неформального саміту лідерів Євросоюзу у Дубліні.

Як пише The Guardian, Фредеріксен під час розмови з ірландським лідером Міхолом Мартіном наголосила на важливості узгодження пакета зимової підтримки для України.

За її словами, Києву необхідна додаткова допомога, щоб “допомогти пережити надзвичайно тяжку зиму”.

“Тож якщо кожен зможе зробити свій внесок, це буде дуже доречно”, – зазначила вона.