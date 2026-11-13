Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликає надати Україні більше допомоги перед зимою.
Про це вона заявила на полях неформального саміту лідерів Євросоюзу у Дубліні.
Як пише The Guardian, Фредеріксен під час розмови з ірландським лідером Міхолом Мартіном наголосила на важливості узгодження пакета зимової підтримки для України.
За її словами, Києву необхідна додаткова допомога, щоб “допомогти пережити надзвичайно тяжку зиму”.
“Тож якщо кожен зможе зробити свій внесок, це буде дуже доречно”, – зазначила вона.
- Президент України Володимир Зеленський 11 листопада під час виступу перед парламентарями Данії з трибуни Фолькетингу закликав Данію та інші європейські країни долучитися до програми протибалістичної оборони FREYJA.
- Напередодні парламент Данії одностайно проголосував за 32-й пакет оборонної допомоги Україні на 645 мільйонів євро.