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На Донеччині з монастиря, який потрапив під російський удар, евакуювали 18 людей

У селі Степанівка Краматорського району російські війська атакували жіночий монастир керованими авіабомбами.

На Донеччині з монастиря, який потрапив під російський удар, евакуювали 18 людей
Фото: Скриншот відео

На Донеччині правоохоронці спільно з військовими евакуювали 18 людей із жіночого монастиря в селі Степанівка Краматорського району, який потрапив під російський бомбовий удар. 

Про це повідомила поліція Донецької області.

Напередодні російські війська обстріляли Степанівку керованими авіабомбами. Під удар потрапив жіночий монастир. Люди, які перебували на його території, звернулися по допомогу.

Евакуаційну операцію спільно провели поліцейські та бійці 25-го окремого штурмового полку "Рись".

Цивільних вивозили броньованими автомобілями. Безпеку екіпажів від атак російських безпілотників забезпечував антидроновий батальйон поліції Донеччини.

Усіх 18 евакуйованих доправили до безпечного місця.

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