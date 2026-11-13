Ощадбанк продовжить обслуговувати мешканців Краматорська попри закриття відділень

Через безпекову ситуацію банк тимчасово призупинить роботу всіх своїх відділень у місті, водночас мешканці й надалі зможуть користуватися банкоматами і найближчими відділеннями.

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Ощадбанк продовжить обслуговувати мешканців Краматорська Донецької області, попри тимчасове закриття всіх своїх відділень у місті. Тимчасові обмеження запроваджують із 16 листопада 2026 року через безпекову ситуацію.

Про це повідомили в Ощадбанку у Telegram.

Водночас банк забезпечуватиме роботу двох банкоматів у Краматорську за адресами:

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вул. Південна, 1;

вул. Василя Стуса, 49.

Також продовжать працювати найближчі відділення банку:

Слов’янськ — вул. Поштова, 44;

Олександрівка — вул. Соборна, 11.

Крім того, клієнти зможуть користуватися дистанційними сервісами Ощадбанку для здійснення платежів, переказів та інших фінансових операцій.

У банку наголосили, що стежать за безпековою ситуацією та роблять усе можливе, аби зберегти доступ мешканців Краматорська до банківських послуг.