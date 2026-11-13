Ощадбанк продовжить обслуговувати мешканців Краматорська попри закриття відділень

Ощадбанк продовжить обслуговувати мешканців Краматорська Донецької області, попри тимчасове закриття всіх своїх відділень у місті. Тимчасові обмеження запроваджують із 16 листопада 2026 року через безпекову ситуацію.
Про це повідомили в Ощадбанку у Telegram.
Водночас банк забезпечуватиме роботу двох банкоматів у Краматорську за адресами:
вул. Південна, 1;
вул. Василя Стуса, 49.
Також продовжать працювати найближчі відділення банку:
Слов’янськ — вул. Поштова, 44;
Олександрівка — вул. Соборна, 11.
Крім того, клієнти зможуть користуватися дистанційними сервісами Ощадбанку для здійснення платежів, переказів та інших фінансових операцій.
У банку наголосили, що стежать за безпековою ситуацією та роблять усе можливе, аби зберегти доступ мешканців Краматорська до банківських послуг.