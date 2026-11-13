Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаЕкономікаДержава

Міненерго: завдяки уряду Норвегії, Україна залучить понад 48 млн євро до Фонду підтримки енергетики

Також "Укрнафта" підписала з грецькою компанією GEK TERNA протокол про безоплатну передачу обладнання для підготовки та транспортування газу.

Міненерго: завдяки уряду Норвегії, Україна залучить понад 48 млн євро до Фонду підтримки енергетики
Фото: Міненерго

У Варшаві відбулася шоста міжнародна виставка-конференція ReBuild Ukraine: Construction & Energy 2026, під час якої ключову увагу приділили відновленню та модернізації українського енергетичного сектору, залученню міжнародного фінансування й інтеграції до енергетичних ринків ЄС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У межах заходу за співорганізації Міненерго проходить енергетична конференція "Energy in Action: Будуємо енергетичну систему, яка працює". Заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Анатолій Куцевол під час панельної дискусії "Енергетичні пріоритети України і що вони означають для бізнесу" представив основні напрями відновлення та розвитку української енергетики.

Реклама

Одним із ключових результатів конференції стало підписання угоди між урядом Норвегії та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства про внесок 500 млн норвезьких крон (понад 48 млн євро) до Фонду підтримки енергетики України.

Також "Укрнафта" підписала з грецькою компанією GEK TERNA протокол про безоплатну передачу обладнання для підготовки та транспортування газу. Його планують використовувати як резерв у разі пошкодження або виходу з ладу основних потужностей.

Окрему увагу учасники приділили стійкості української енергосистеми в зимовий період. Це питання обговорили під час засідання Координаційної групи G7+ з питань енергетики України, зосередившись також на координації подальшої міжнародної допомоги.

У межах заходу делегація Міненерго провела низку двосторонніх зустрічей із міжнародними партнерами. Зокрема, з представниками Данії обговорили реалізацію Програми українсько-данського енергетичного партнерства (UDEPP), а з британською делегацією – залучення компаній Великої Британії до постачання енергетичного обладнання.

Під час переговорів зі Швейцарією йшлося про спільні програми підтримки та розвиток співробітництва, зі Швецією про відновлення і модернізацію енергетичної інфраструктури.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Греції Харіс Теохаріс обговорив з українською стороною співпрацю у відбудові України та розвиток енергетичного партнерства. З представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) розглянули подальшу реалізацію програм підтримки, пріоритети фінансування та розвиток енергетичних проєктів.

Також під час ReBuild Ukraine Міненергетики України спільно з Єврокомісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства провели інформаційний воркшоп щодо можливостей участі в закупівлях Фонду підтримки енергетики України.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies