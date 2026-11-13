Міненерго: завдяки уряду Норвегії, Україна залучить понад 48 млн євро до Фонду підтримки енергетики

Також "Укрнафта" підписала з грецькою компанією GEK TERNA протокол про безоплатну передачу обладнання для підготовки та транспортування газу.

У Варшаві відбулася шоста міжнародна виставка-конференція ReBuild Ukraine: Construction & Energy 2026, під час якої ключову увагу приділили відновленню та модернізації українського енергетичного сектору, залученню міжнародного фінансування й інтеграції до енергетичних ринків ЄС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У межах заходу за співорганізації Міненерго проходить енергетична конференція "Energy in Action: Будуємо енергетичну систему, яка працює". Заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Анатолій Куцевол під час панельної дискусії "Енергетичні пріоритети України і що вони означають для бізнесу" представив основні напрями відновлення та розвитку української енергетики.

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Одним із ключових результатів конференції стало підписання угоди між урядом Норвегії та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства про внесок 500 млн норвезьких крон (понад 48 млн євро) до Фонду підтримки енергетики України.

Також "Укрнафта" підписала з грецькою компанією GEK TERNA протокол про безоплатну передачу обладнання для підготовки та транспортування газу. Його планують використовувати як резерв у разі пошкодження або виходу з ладу основних потужностей.

Окрему увагу учасники приділили стійкості української енергосистеми в зимовий період. Це питання обговорили під час засідання Координаційної групи G7+ з питань енергетики України, зосередившись також на координації подальшої міжнародної допомоги.

У межах заходу делегація Міненерго провела низку двосторонніх зустрічей із міжнародними партнерами. Зокрема, з представниками Данії обговорили реалізацію Програми українсько-данського енергетичного партнерства (UDEPP), а з британською делегацією – залучення компаній Великої Британії до постачання енергетичного обладнання.

Під час переговорів зі Швейцарією йшлося про спільні програми підтримки та розвиток співробітництва, зі Швецією про відновлення і модернізацію енергетичної інфраструктури.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Греції Харіс Теохаріс обговорив з українською стороною співпрацю у відбудові України та розвиток енергетичного партнерства. З представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) розглянули подальшу реалізацію програм підтримки, пріоритети фінансування та розвиток енергетичних проєктів.

Також під час ReBuild Ukraine Міненергетики України спільно з Єврокомісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства провели інформаційний воркшоп щодо можливостей участі в закупівлях Фонду підтримки енергетики України.