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АОЗ ДОТ законтрактувала понад 4 000 квадроциклів у 2026 році

Більшу частину цих квадроциклів постачальники передадуть до грудня 

АОЗ ДОТ законтрактувала понад 4 000 квадроциклів у 2026 році
Фото: Міноборони

Агенція оборонних закупівель ДОТ у 2026 році законтрактувала понад 4 000 квадроциклів. Це більш ніж у вісім разів більше, ніж у 2025 році, коли було законтрактовано 500 одиниць. Про це повідомили у Міноборони.

Агенція провела спрощені закупівлі в електронній системі Prozorro і поділила їх на майже 40 лотів. Це залучило ширше коло виробників і забезпечило конкурентний відбір постачальників. Більшу частину законтрактованого транспорту постачальники передадуть до грудня 2026 року, решту – у першому півріччі 2027 року, зазначили у Міноборони.

Раніше АОЗ ДОТ уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ, що втричі перевищує обсяги минулого року, а також уперше законтрактувала понад 2 000 багі. Таким чином цьогоріч Агенція законтрактувала понад 7 500 одиниць транспорту цих трьох категорій.

«Ми збільшуємо закупівлю квадроциклів, мотоциклів та багі відповідно до запитів наших воїнів. Тендерні процедури дозволяють набагато більш ефективно використовувати ресурс. Так, загальна економія після закупівлі трьох видів транспорту перевищила 3,2 млрд грн», — зазначив заступник Міністра оборони України Мстислав Банік.

У Міноборони зазначили, що квадроцикли – швидкі, маневрені й менш помітні за автомобілі та бронетехніку. Це відіграє велику роль там, де важка техніка застрягає на бездоріжжі або стає легкою мішенню. Їх використовують, щоб доставляти боєприпаси, провізію й спорядження на позиції, швидко евакуювати поранених та вести мобільну розвідку місцевості. Окрім цього, цей вид транспорту дає змогу швидко змінювати позиції невеликими групами.

Нагадаємо, у вересні оборонний кластер Brave1 спільно із військовими 33 GROUP у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО провели закриті випробування багі українського виробництва, зокрема з функцією дистанційного керування. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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