На Миколаївщині через російський удар стався витік соняшникової олії

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Миколаївській області внаслідок російської атаки на підприємство агрохолдингу "Кернел" стався витік соняшникової олії. Площа забрудненої території перевищує 3500 квадратних метрів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

За інформацією екоінспекції, 12 листопада близько 05:30 російський безпілотник влучив у територію ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод", розташованого в селі Бандурка Первомайського району.

Реклама

Унаслідок удару пошкоджено чотири ємності, у яких зберігалося 8500 тонн соняшникової олії. Одна з них, місткістю 3000 кубометрів, повністю зруйнована.

Також пошкоджено захисне обвалування, через що олія витекла на прилеглу земельну ділянку. Загрози для житлової забудови немає.

Фахівці екологічної інспекції обстежили місце події та відібрали проби ґрунту для лабораторних досліджень. Безпосереднього потрапляння олії до річки Чорний Ташлик наразі не зафіксовано.

На території підприємства тривають роботи з відкачування олії з пошкодженого обвалування. Також облаштовують додаткові земляні бар’єри, щоб не допустити подальшого поширення забруднення та потрапляння олії до водних об’єктів.

Після отримання результатів лабораторних досліджень і опрацювання зібраних матеріалів екологічна інспекція розрахує розмір завданих збитків.