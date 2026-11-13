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Російський дрон вбив двох цивільних на Херсонщині

Окупанти атакували дроном мешканців Золотої Балки.

Російський дрон вбив двох цивільних на Херсонщині
Медична швидка допомога на вулиці в Києві, 15 березня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Унаслідок атаки російського дрона у Золотій Балці Херсонської області загинули двоє цивільних. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель двох жителів Золотої Балки Новоолександрівської громади внаслідок атаки російського дрона", – ідеться у повідомленні.

Травми, несумісні з життям, дістали 56-річні чоловік і жінка. Наразі відповідні служби встановлюють точний час їхньої загибелі.

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