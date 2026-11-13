Російський дрон вбив двох цивільних на Херсонщині

Унаслідок атаки російського дрона у Золотій Балці Херсонської області загинули двоє цивільних. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Стало відомо про загибель двох жителів Золотої Балки Новоолександрівської громади внаслідок атаки російського дрона", – ідеться у повідомленні.
Травми, несумісні з життям, дістали 56-річні чоловік і жінка. Наразі відповідні служби встановлюють точний час їхньої загибелі.
- Упродовж минулої доби через російський терор постраждали троє мешканців Херсонщини. Ворог пошкодив будинки, авто та адмінбудівлю.