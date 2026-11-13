Також за місяць зафіксували рекордну кількість евакуацій поранених за допомогою НРК.

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У жовтні верифікували ураження понад 41 тисячі військовослужбовців російської армії. Це найвищий місячний показник за весь час дії програми "єБали". Майже 24 тисячі окупантів ліквідовано.

Про це повідомило Міноборони України.

Кожне ураження зафіксували на відео в бойовій системі DELTA та підтвердили фахівці кластера оборонних інновацій Brave1.

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Від початку року підтверджено ураження понад 320 тисяч російських військових. Майже восьма частина цього показника припала на жовтень.

Порівняно з вереснем кількість уражень, завданих безпілотними системами, зросла на 26% – це на 8 637 більше. Жовтневий результат перевищив попередній пік у березні, коли зафіксували близько 35 тисяч уражень, і в 1,6 раза перевищив показник жовтня минулого року.

Найбільше зростання кількості уражень зафіксували на Донецькому, Запорізькому та Луганському напрямках.

У жовтні також зафіксували найбільшу кількість евакуацій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Верифіковано 598 евакуйованих — на 105 більше, ніж у вересні.

Крім того, українські військові уразили два російські вертольоти – Мі-8 та Мі-28 – і транспортний літак Ан-124-100.

У Міноборони пояснюють, що підтвердження результатів бойової роботи дає змогу визначати, які саме цілі уражають українські військові, на яких напрямках і якими засобами.

Ці дані допомагають командирам оцінювати ефективність підрозділів, визначати потребу в додаткових дронах та екіпажах, посилювати спроможності на окремих напрямках і коригувати пріоритети цілей.

Таким чином, верифіковані результати стають основою для управлінських рішень і ефективнішого використання ресурсів.

До літа цього року Росія втратила на війні із Україною убитими щонайменше 450 тисяч солдатів. Фактична кількість загиблих за цей період, імовірно, значно більша, свідчить аналіз видання Financial Times документів, витік яких стався з російського статистичного відомства.