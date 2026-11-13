Фігурант розслідування НАБУ і САП Сергій Дука вийшов із СІЗО

13 листопада стало відомо, що фігурант справи «Карфаген» генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО.
Як повідомляє «Суспільне», за Дуку внесли повний розмір застави – 65 млн грн.
Під час виходу з ізолятора підозрюваний звернувся до народних депутатів із закликом «створити тимчасову слідчу комісію з розслідування корупції у НАБУ».
Сергій Дука і операція «Карфаген»
- Операція, про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних колцентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.
- На записах НАБУ Сергій Дука фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора.
- Детальніше про операцію «Карфаген» читайте в матеріалі LB.ua.
- 6 листопада Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - тримання під вартою до 2 січня 2027 року з можливістю застави 65 млн грн.
- 10 листопада стало відомо, що на заставу Дуці вже назбирали 44 млн, а 11 листопада прокурор у справі Микола Карась назвав більшу цифру - уже майже 50 млн грн.
- Адвокат Дуки заявив, що співробітники Служби безпеки України з власної ініціативи збирають гроші на заставу фігуранту розслідування НАБУ і САП.
- Так він прокоментував інформацію «Української правди» про те, що в регіонах зі співробітників спецслужби нібито збирають по 50-150 тисяч: оперативники мають перерахувати 50 тисяч гривень, а начальники секторів та начальники відділів та їхні заступники – по 150 тисяч гривень.