Фігурант розслідування НАБУ і САП Сергій Дука вийшов із СІЗО

13 листопада за нього внесли 65 млн грн застави.

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13 листопада стало відомо, що фігурант справи «Карфаген» генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО.

Як повідомляє «Суспільне», за Дуку внесли повний розмір застави – 65 млн грн.

Під час виходу з ізолятора підозрюваний звернувся до народних депутатів із закликом «створити тимчасову слідчу комісію з розслідування корупції у НАБУ».

Сергій Дука і операція «Карфаген»