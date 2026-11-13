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Джерела МОУ: В Україні продовжують фіксувати обмеження швидкості Starlink на окупованих територіях

При цьому обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксовані

Джерела МОУ: В Україні продовжують фіксувати обмеження швидкості Starlink на окупованих територіях
Фото: Медіацентр Україна

Станом на 13 листопада фахівці міністерства оборони України та Збройних Сил України фіксують обмеження швидкості Starshield у 161 км/год над всією тимчасово окупованою росіянами територією України. Про це повідомляють джерела у Міноборони.

Міністерство оборони проводить комунікації з представниками SpaceX для отримання пояснень та виправлення ситуації. Також звертається до міністерства війни США за додатковими розʼясненнями.

Нагадаємо, 12 листопада Володимир Зеленський повідомив, що протягом кількох днів українські військові фіксують значні збої в роботі системи Starshield над територією України. Вони діють уздовж всієї лінії фронту і на окупованій території.

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«Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості. Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів», – сказав він.

Starshield – це мілітаризована супутникова система для компанії SpaceX. 

«Starshield — це відгалуження від загальної мережі Starlink компанії SpaceX. Під потреби Starshield виділено 182 супутники, які працюють саме в інтересах цього проєкту, який направлений на забезпечення стійкого урядового та військового зв'язку. Згідно з відкритою інформацією, основним експлуатантом системи Starshield у США є окремий підрозділ у структурі космічних військ. Але розробка супутників і поточний супровід на орбіту відбувається відповідно до контрактів з компанією SpaceX», – пояснює оглядач «Мілітарного» Вадим Кушніков.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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