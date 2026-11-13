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У Запоріжжі можуть тимчасово перекривати рух мостами та греблею ДніпроГЕС

Обмеження запроваджуватимуть з міркувань безпеки. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та не накопичувати транспорт поблизу мостів.

У Запоріжжі можуть тимчасово перекривати рух мостами та греблею ДніпроГЕС
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

У Запоріжжі можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС. Такі заходи можуть запроваджувати з міркувань безпеки. 

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Він закликав водіїв заздалегідь планувати маршрути, враховувати можливі обмеження та не створювати скупчень транспорту поблизу мостів.

У разі перекриття руху водіям рекомендують користуватися альтернативними шляхами та виконувати вказівки поліцейських.

Окремо посадовець наголосив на правилах поведінки під час повітряної тривоги: не залишатися поблизу мостів та інших небезпечних об’єктів, зупинити автомобіль у безпечному місці й пройти до найближчого укриття.

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