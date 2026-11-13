Американська Backswing Ventures інвестувала в українського розробника дронів-перехоплювачів Vigilant Works

Залучені кошти спрямують на вдосконалення технологій автономного керування, розробку радіолокаційних систем і підготовку до масштабування виробництва

Американська венчурна компанія Backswing Ventures оголосила про інвестиції в українську оборонну компанію Vigilant Works, яка розробляє автономні системи протидії безпілотникам і дрони-перехоплювачі. Водночас суму інвестицій та умови угоди сторони не розголошують. Про це йдеться у пресрелізі Backswing Ventures.

«Інвестиції підтримають подальшу розробку Vigilant Works технологій автономного наведення, радіолокаційних систем нового покоління, а також розширення діяльності компанії. Це відбувається на тлі підготовки до нарощування виробництва та розширення присутності на ринках країн — союзників НАТО», — зазначили у Backswing Ventures.

Vigilant Works створює комплексну систему протидії безпілотним літальним апаратам. Вона поєднує три основні компоненти: дрони-перехоплювачі, програмне забезпечення для автономного керування та радіолокаційні засоби виявлення повітряних цілей.

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Перший перехоплювач компанії — Algiz-1 — уже пройшов випробування в бойових умовах. Наразі розробники працюють над наступною моделлю — Algiz-2. За даними компанії, цей перехоплювач здатний розвивати швидкість понад 600 км/год. Нещодавно розпочались його випробування в бойових умовах.

Окремий напрям роботи Vigilant Works — створення власного програмного забезпечення для автономного керування та радіолокаційних рішень. Компанія прагне об'єднати виявлення цілі, її супровід і перехоплення в єдину систему, яка працюватиме автономно. За словами генерального директора та співзасновника компанії Даніеля Корогодського, розробка всіх компонентів в межах однієї системи дає змогу вдосконалювати технології комплексно, а не окремо одна від одної.

Vigilant Works є учасницею української платформи оборонних технологій Brave1. Раніше компанію також відібрали для участі в програмі EU4UA, яку реалізують Brave1 і міністерство оборони України. За повідомленням компанії, вона вже уклала перші комерційні угоди за межами України.

Backswing Ventures — американська венчурна компанія, що інвестує в оборонні та безпекові технології на ранніх етапах розвитку.