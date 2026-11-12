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Defense Tech

F-Drones продемонструвала дистанційне керування перехоплювачем LITAVR+ з відстані понад 2000 км

Як повідомили у компанії, дроном можна керувати фактично з будь-якої точки світу через захищені канали звʼязку

F-Drones продемонструвала дистанційне керування перехоплювачем LITAVR+ з відстані понад 2000 км
Фото: F-Drones

Під час демонстраційного заходу UK Demo Day у Великій Британії представники української компанії F-Drones продемонстрували дистанційне керування дроном-перехоплювачем LITAVR+ на відстані понад 2000 км. Про це повідомили у компанії-розробниці дрона F-Drones.

Оператор із Великої Британії за допомогою програмного забезпечення F-Drones в режимі реального часу керував безпілотником, який перебував в Україні.

Як повідомили у компанії, система дозволяє керувати LITAVR+ фактично з будь-якої точки світу через захищені канали звʼязку. 

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«У поєднанні з GPS-незалежною навігацією та системою Last Mile це розширює можливості перехоплювача для виконання бойових завдань», – зазначили розробники.

Нагадаємо, про те, що F-Drones випустила оновлену версію дрона-переховлювача LITAVR – LITAVR+ для боротьби з реактивними «Шахедами», стало відомо у серпні. 

«LITAVR+ – це посилена версія нашого основного перехоплювача, він розвиває швидкість 400 км/год і навіть трохи більше. Як і раніше, багато корисних фішок: власний софт, спеціальна система навігації (без GPS), система донаведення на ціль (last mile, коли місію можна завершити без втручання пілота). І, звичайно, технологія дистанційного керування, коли пілот управляє дроном фактично з будь-якої точки світу», – розповів СЕО компанії Станіслав Хутор в інтерв’ю LB.ua.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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