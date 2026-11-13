У Запоріжжі під час розбору завалів загинув рятувальник

У Запоріжжі під час розбирання завалів будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки, загинув рятувальник.
Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
За його словами, на співробітника рятувальної служби "Кобра", який працював на місці руйнувань, раптово впала бетонна плита. Від отриманих травм чоловік загинув.
"Люди, які щодня ризикують собою, щоб рятувати інших, самі опиняються у смертельній небезпеці", – зазначив Семікін.
- Уранці росіяни поцілили одразу по 2 п'ятиповерхівках у Космічному районі Запоріжжя. Станом на зараз відомо про щонайменше 50 людей, восьмеро з них діти. Загинули двоє цивільних.