YouTube заблокував в Україні канали "Маші і Ведмедя" та ще 15 російських ресурсів

Заблоковані канали російських пропагандистів, Z-блогерів, виконавців і ресурси, що поширювали контент на підтримку війни проти України.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Кадр з мультфільму «Маша та ведмідь»

YouTube заблокував на території України 16 російських каналів, які поширювали пропаганду та матеріали на підтримку російської агресії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Серед заблокованих, канали воєнного кореспондента Олександра Сладкова та Z-блогера Сергія Колясникова, відомого під псевдонімом Zergulio.

Також обмежили доступ до каналів російських виконавців Надії Бабкіної, Юлії Савічевої, Вікторії Дайнеко, Маші Вебер і гурту Uma2rman.

Крім того, з українського YouTube зникли пропагандистські ресурси "Русские склейки СВО", "Севастопольский корреспондент" та інші канали. Також заблоковані іншомовні канали російського мультсеріалу "Маша і Ведмідь".

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що продовжують системну роботу з очищення українського інформаційного простору від осередків російського впливу.

21 серпня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти п’яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції анімаційного серіалу "Маша та Ведмідь".

Відтепер під санкціями студія "Анімаккорд", яка є автором цього мультсеріалу, її засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу, що сплачує в бюджет держави-агресора кошти, та власник прав на цей пропагандистський мультфільм.