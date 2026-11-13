На Одещині відкрили соціальний будинок на 70 квартир для родин, які втратили житло через війну

13 листопада 2026 року в селі Соборне Одеської області відкрили соціальне житло для родин, які через російську війну були змушені залишити свої домівки. У повністю відновленому п’ятиповерховому будинку облаштували 70 квартир, розрахованих на понад 200 мешканців.

Проєкт реалізував Карітас України за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України, обласною та місцевою владою.

Команда благодійного фонду "Карітас Одеса УГКЦ" провела комплексне відновлення будівлі. Зокрема, відремонтувала покрівлю, фасад, під’їзди та місця загального користування, замінила вікна й інженерні мережі, а також виконала капітальний ремонт усіх 70 квартир. За сприяння місцевої влади будинок під’єднали до зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення.

Реклама

УВКБ ООН забезпечило квартири меблями та необхідною побутовою технікою.

Окрему увагу приділили доступності житла для людей з інвалідністю. На перших поверхах третього та четвертого під’їздів облаштували чотири адаптовані квартири по дві в кожному. Входи до цих під’їздів обладнали пандусами.

"Ми не знаємо, скільки ще триватиме ця війна, але точно знаємо: не можна дозволити їй визначати майбутнє людей на роки вперед. Навіть коли повернутися додому неможливо, родини не можуть жити в нескінченному очікуванні й непевності. Дітям, які ростуть, і дорослим, які працюють, навчаються та будують життя в нових громадах, потрібна впевненість у завтрашньому дні", – наголосила президентка Карітасу України Тетяна Ставничи.

Житло надаватимуть родинам безоплатно строком до одного року з можливістю продовження проживання відповідно до чинного законодавства. Мешканці оплачуватимуть лише комунальні послуги. Наразі триває процес заселення.

За словами Представниці УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт, проєкт демонструє результат співпраці гуманітарних організацій і місцевої влади.

"Ці 70 квартир не лише стануть домівками для переміщених родин, а й залишаться частиною житлового фонду громади та служитимуть людям, які потребують доступного житла", – зазначила вона.

Проєкт у Соборному став черговим результатом багаторічної співпраці Карітасу України та УВКБ ООН у сфері житлової допомоги. У межах спільних програм організації допомагають людям відновлювати пошкоджені війною будинки й квартири, покращувати житлові умови та отримувати підтримку з орендою.

Відновлена будівля залишиться у житловому фонді громади. У майбутньому, коли частина переселенців зможе повернутися до своїх домівок, квартири зможуть надати іншим людям, які потребуватимуть житла.