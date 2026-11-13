Офіс Генпрокурора і комісія ООН обговорили розслідування воєнних злочинів Росії

Зокрема, говорили про депортацію українських дітей і нав’язування російського громадянства.

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Виконувач обов’язків Генерального прокурора Антон Ковальський зустрівся з представниками Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні на чолі з Еріком Мьосе.

Як ідеться на сайті Офісу Генпрокурора, посадовці обговорили документування міжнародних злочинів Росії і посилення співпраці для притягнення винних до відповідальності.

Особливу увагу на зустрічі приділили злочинам проти українських дітей, зокрема депортації, незаконному усиновленню, нав’язуванню російського громадянства та спробам стерти українську ідентичність. Також окремо обговорили проблему вербування неповнолітніх російськими спецслужбами через інтернет для здійснення диверсій і збору інформації.

Серед інших тем переговорів - російські атаки на евакуаційні групи та гуманітарний персонал, зокрема працівників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, вербування іноземців на війну проти України, а також штучна зміна демографічного складу на тимчасово окупованих територіях, де Росія примусово витісняє українців, блокує їхнє повернення, відбирає житло та заселяє туди своїх громадян.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про подальший обмін інформацією, доказами та даними про причетних до злочинів осіб.