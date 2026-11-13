Нардепку Людмилу Марченко взяли під варту в залі суду: апеляція залишила вирок без змін

Її колишній помічниці замість тюремного строку призначили штраф у 93 500 гривень.

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13 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок народній депутатці Людмилі Марченко – два роки позбавлення волі. Експомічниці депутатки Анастасії Колеснік замість ув’язнення призначили штраф у розмірі 93 500 гривень.

Про це повідомили в Апеляційній палаті ВАКС та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Суд залишив без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту Людмили Марченко. Водночас скаргу захисника її помічниці задовольнили частково.

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Марченко визнали винною у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Їй призначили два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки.

За матеріалами справи, депутатка разом із помічницею за гроші обіцяла вплинути на уповноважених осіб обласної військової адміністрації, щоб ті надали громадянам дозвіл на виїзд за кордон і внесли відповідні відомості до системи "Шлях".

Слідство встановило два епізоди отримання неправомірної вигоди. В одному випадку йшлося про 6 тисяч доларів, в іншому – про 5,3 тисячі доларів. Загальна сума становила 11,3 тисячі доларів США.

Під час останнього слова Анастасія Колеснік заявила, що усвідомлює провину та розкаюється. Вона просила суд врахувати, що самостійно виховує двох малолітніх дітей і вагітна.

Людмила Марченко, зі свого боку, наполягала на невідповідності обвинувачення фактичним обставинам справи та просила скасувати вирок, виправдати її й закрити кримінальне провадження.

Вирок першої інстанції ВАКС ухвалив 19 березня 2026 року. Рішення апеляційного суду набрало законної сили з моменту проголошення. Його можна оскаржити в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Справа Людмили Марченко

Марченко отримала підозру в липні 2023 року. НАБУ заявило, що Марченко та її помічницю викрили в отриманні 11,3 тисячі доларів за перетин кордону. За даними слідства, підозрювані організовували звернення благодійної організації до однієї з РВА, на підставі чого ОВА ухвалила рішення про надання дозволу громадянину на виїзд за кордон як волонтера. Він нібито мав привезти гуманітарний вантаж на територію України.

НАБУ оприлюднило частину доказів у справі Марченко, зокрема розмови фігурантів, де обговорюються деталі махінації. На відео зафіксовано також момент передачі грошей помічницею нардепці та як Марченко намагалась позбутися речових доказів, викинувши долари за паркан свого обійстя.

Згодом депутатку Марченко виключили з партії "Слуга народу".