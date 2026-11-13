Німецька прокуратура розслідує кібератаку на виробника дронів для України Quantum Systems

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Дрон Sparta від Quantum Systems. Липень 2026 рік.

Генеральна прокуратура Бамберга розпочала розслідування проти невідомих осіб після кібератаки на німецького виробника безпілотників Quantum Systems.

Компанія Quantum Systems базується в місті Гільхінг поблизу Мюнхена і виготовляє розвідувальні БпЛА і дрони-перехоплювачі, постачаючи їх українським військовим, передає видання n-tv.

Це підприємство входить до переліку найдорожчих стартапів Німеччини. На початку жовтня канцлер Фрідріх Мерц під час візиту до Києва анонсував постачання тисяч дронів-перехоплювачів, які Quantum планує виробляти безпосередньо в Україні.

Кібератака сталася наприкінці жовтня. Наразі офіційні представники не коментують, чи стоїть за цим нападом Росія або російське хакерське угруповання, а в самій компанії інцидент назвали діями «ворожого суб’єкта».