Дрони, які довели свою ефективність на полігоні, допустили до етапу закупівель

Кластер оборонних технологій Brave1 спільно з міністерством оборони України протестували розвідувальні безпілотники дев’яти українських виробників. Випробування мало на меті знайти українську альтернативу китайським дронам Mavic. Про це повідомили у Brave1.

У Brave1 зазначили, що дрони Mavic широко використовують українські військові для розвідки тактичного рівня. Водночас через розширення кілзони зростають вимоги до безпілотників: вони мають довше перебувати в повітрі, долати більші відстані та зберігати працездатність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, а можливостей цивільних дронів для цього вже недостатньо.

Як пояснили у Brave1, завдання для виробників полягає не в копіюванні Mavic, а в розробці українського безпілотника, адаптованого до умов сучасної війни. Зокрема, від таких дронів очікують стійкості до РЕБ, можливості працювати без GPS, тривалості польоту від 60 хвилин та дистанційного керування, яке дозволятиме оператору перебувати на безпечній відстані. Також важливо зберегти звичний для військових інтерфейс управління, щоб уникнути тривалого перенавчання, зазначили у Brave1.

Дрони, які підтвердили свою ефективність під час випробувань на полігоні та відповідають потребам війська, переходять до етапу закупівель. Водночас виробники, чиї розробки поки не пройшли відбір, отримали зворотний зв’язок щодо необхідних удосконалень.

У Brave1 зазначають, що такі випробування дають змогу перевіряти українські технологічні рішення в умовах, наближених до бойових, і визначати розробки, готові до подальших закупівель та масштабування у війську.

Mavic — це серія компактних цивільних квадрокоптерів китайської компанії DJI, які широко використовують українські військові для повітряної розвідки, спостереження та коригування артилерійського вогню. Завдяки невеликим розмірам, камерам високої якості та простоті керування вони стали одним із найпоширеніших типів розвідувальних дронів на фронті.