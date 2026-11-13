Користувачі програм Microsoft повідомили про глобальний збій в роботі сервісів

Падіння серверів вплинуло на роботу шкіл, бізнесів та навіть урядів.

Понад 130 тисяч клієнтів сервісів Microsoft 365 по всьому світу повідомили, що мають проблеми з роботою звичних програм, таких як Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, а також асистента на основі штучного інтелекту Copilot.

Як пише The Guardian, збій призвів до перебоїв з навчальним процесом у школах, роботою бізнесів, а також державних установ. Найбільше скарг надійшло з Австралії, де через падіння серверів не змогли працювати суди та урядові інституції.

Компанія Microsoft заперечила, що інцидент пов'язаний із зовнішнім впливом, відкинувши версію про кібератаку. Водночас перші повідомлення про відновлення сервісів виявилися передчасними.

Згодом корпорація уточнила, що сервери знову вийшли з ладу, тож на ліквідацію проблем доведеться витратити більше часу. Спеціалісти перевіряють, чи повертається стабільність після скасування останніх встановлених оновлень.