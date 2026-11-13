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Defense Tech

«Українська бронетехніка» випробувала важкий НРК Protector із бойовим модулем «Таврія-12,7»

За результатами випробувань загальна результативність стрільби перевищила 70% влучань, повідомили у компанії

«Українська бронетехніка» випробувала важкий НРК Protector із бойовим модулем «Таврія-12,7»
НРК Protector із бойовим модулем «Таврія-12,7»
Фото: Українська бронетехніка

Компанія «Українська бронетехніка» продемонструвала важкий наземний роботизований комплекс (НРК) Protector, оснащеного дистанційно керованим бойовим модулем «Таврія-12,7» із великокаліберним кулеметом Browning M2. Про це компанія повідомила у соцмережах.

Під час випробувань провели демонстраційні стрільби на різних дистанціях і змінюючи положення платформи. Вогонь вели з дистанцій 100, 700 та 1000 метрів, як із місця, так і під час руху. Результативність стрільб перевищила 70% влучань.

Як розповіли виданню Defender Media розробники, порівняно з попередньою інтеграцією, представленою восени 2025 року, оновлений бойовий модуль отримав ствол українського виробництва та низку інших удосконалень.

Оснащення Protector бойовим модулем розширює функціональність роботизованої платформи, зазначили у компанії. Якщо базова конфігурація призначена для виконання логістичних завдань та евакуації поранених, то нова дозволяє також уражати наземні й повітряні цілі. При цьому керування озброєнням здійснюється дистанційно, без безпосередньої присутності екіпажу на платформі.

«Таврія-12,7» — дистанційно керований бойовий модуль із цифровою системою управління озброєнням. Він оснащений 12,7-мм кулеметом Browning M2 та призначений для спостереження, виявлення й ураження наземних і повітряних об'єктів.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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