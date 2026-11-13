У застосунку "Повітряна тривога" знову можна стежити за рухом повітряних цілей

Тепер доступ до інформації про повітряні цілі на мапі відкривається лише після авторизації через "Дію".

Застосунок "Повітряна тривога" повністю відновив роботу після несанкціонованого доступу. На мапі знову можна переглядати орієнтовний рух повітряних цілей.

Про це повідомила команда застосунку.

За її даними, розробники Ajax Systems і Stfalcon спільно з Міністерством цифрової трансформації провели аудит безпеки та посилили захист системи.

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Однією зі змін стала нова вимога Повітряних Сил ЗСУ: тепер доступ до інформації про повітряні цілі на мапі відкривається лише після авторизації через "Дію". Це має гарантувати, що такі дані переглядатимуть тільки верифіковані користувачі.

Водночас "Дія" не передає застосунку персональних даних, а лише підтверджує проходження верифікації. Сама "Повітряна тривога" також не збирає і не зберігає особисту інформацію користувачів.

Інші функції застосунку залишаються доступними без авторизації. Зокрема, користувачі й надалі можуть отримувати сповіщення про повітряні тривоги, переглядати рівні небезпеки та знаходити укриття на мапі.

Для коректної роботи застосунку потрібно вручну оновити його або встановити повторно. Оновлення вже доступне в App Store та Google Play.