Український наземний роботизований комплекс «Тритон» обладнали модулем для евакуації поранених та додатковим захистом від атак безпілотників. Платформа також може перевозити вантажі суходолом і долати водні перешкоди. Про це повідомляє «Мілітарний».

Основою медичного модуля є металева рама, яка кріпиться до вантажної платформи на чотирьох вертикальних пружинних амортизаторах. Усередині неї розміщуються пластикові евакуаційні ноші з високими бортами та ременями безпеки для фіксації пораненого. Амортизатори частково гасять вібрації та удари під час руху пересіченою місцевістю.

Для додаткового захисту медичного модуля передбачили металевий антидроновий каркас. Він виконаний у вигляді багатосекційної просторової рами, встановленої над вантажною платформою. Конструкція має відкидні двері у передній і задній частинах, які забезпечують доступ до платформи під час завантаження та евакуації пораненого. Каркас призначений для протидії скидам із безпілотників.

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Фото: Мілітарний НРК «Тритон»

«Тритон» також можна обладнати модулем для транспортування та десантування інших наземних роботизованих комплексів. Крім того, платформа здатна виконувати роль носія FPV-дронів: спеціальні бокси дають змогу приховано доставляти безпілотники до позицій, звідки вони можуть здійснювати подальші вильоти, зазначають розробники.

«Тритон» — це наземно-водний роботизований комплекс, призначений для логістичних та евакуаційних завдань. Він обладнаний восьмиколісним шасі та водними рушіями, завдяки яким може долати річки з течією, виходити на складні береги й перевозити вантажі між берегами. Корпус оснащений автоматичною системою відкачування води, яка має запобігати затопленню в разі пошкодження.

За інформацією виробника, запас ходу «Тритона» становить до 60 км водою та до 20 км суходолом, вантажопідйомність — до 100 кг. Комплекс уже використовують у ЗСУ. Розробники продовжують удосконалювати платформу, адаптуючи її до потреб військових.

Потребу в такій техніці розробники пов'язують, зокрема, з російськими ударами по мостах у районах бойових дій. Комплекс може оперативно переправляти вантажі або евакуювати поранених через водні перешкоди, якщо мости зруйновані, а понтонні переправи ще не облаштовані.