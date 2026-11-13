Український наземний роботизований комплекс «Тритон» обладнали модулем для евакуації поранених та додатковим захистом від атак безпілотників. Платформа також може перевозити вантажі суходолом і долати водні перешкоди. Про це повідомляє «Мілітарний».
Основою медичного модуля є металева рама, яка кріпиться до вантажної платформи на чотирьох вертикальних пружинних амортизаторах. Усередині неї розміщуються пластикові евакуаційні ноші з високими бортами та ременями безпеки для фіксації пораненого. Амортизатори частково гасять вібрації та удари під час руху пересіченою місцевістю.
Для додаткового захисту медичного модуля передбачили металевий антидроновий каркас. Він виконаний у вигляді багатосекційної просторової рами, встановленої над вантажною платформою. Конструкція має відкидні двері у передній і задній частинах, які забезпечують доступ до платформи під час завантаження та евакуації пораненого. Каркас призначений для протидії скидам із безпілотників.
«Тритон» також можна обладнати модулем для транспортування та десантування інших наземних роботизованих комплексів. Крім того, платформа здатна виконувати роль носія FPV-дронів: спеціальні бокси дають змогу приховано доставляти безпілотники до позицій, звідки вони можуть здійснювати подальші вильоти, зазначають розробники.
«Тритон» — це наземно-водний роботизований комплекс, призначений для логістичних та евакуаційних завдань. Він обладнаний восьмиколісним шасі та водними рушіями, завдяки яким може долати річки з течією, виходити на складні береги й перевозити вантажі між берегами. Корпус оснащений автоматичною системою відкачування води, яка має запобігати затопленню в разі пошкодження.
За інформацією виробника, запас ходу «Тритона» становить до 60 км водою та до 20 км суходолом, вантажопідйомність — до 100 кг. Комплекс уже використовують у ЗСУ. Розробники продовжують удосконалювати платформу, адаптуючи її до потреб військових.
Потребу в такій техніці розробники пов'язують, зокрема, з російськими ударами по мостах у районах бойових дій. Комплекс може оперативно переправляти вантажі або евакуювати поранених через водні перешкоди, якщо мости зруйновані, а понтонні переправи ще не облаштовані.