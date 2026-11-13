Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
ГоловнаТехнології
Спецтема
Defense Tech

НРК «Тритон» отримав медичний модуль і захист від дронів

Медичний модуль складається з металевої рами на амортизаторах, усередині якої закріплені пластикові евакуаційні ноші

НРК «Тритон» отримав медичний модуль і захист від дронів
НРК «Тритон»
Фото: Мілітарний

Український наземний роботизований комплекс «Тритон» обладнали модулем для евакуації поранених та додатковим захистом від атак безпілотників. Платформа також може перевозити вантажі суходолом і долати водні перешкоди. Про це повідомляє «Мілітарний».

Основою медичного модуля є металева рама, яка кріпиться до вантажної платформи на чотирьох вертикальних пружинних амортизаторах. Усередині неї розміщуються пластикові евакуаційні ноші з високими бортами та ременями безпеки для фіксації пораненого. Амортизатори частково гасять вібрації та удари під час руху пересіченою місцевістю.

Для додаткового захисту медичного модуля передбачили металевий антидроновий каркас. Він виконаний у вигляді багатосекційної просторової рами, встановленої над вантажною платформою. Конструкція має відкидні двері у передній і задній частинах, які забезпечують доступ до платформи під час завантаження та евакуації пораненого. Каркас призначений для протидії скидам із безпілотників.

Реклама

НРК «Тритон»
Фото: Мілітарний
НРК «Тритон»

«Тритон» також можна обладнати модулем для транспортування та десантування інших наземних роботизованих комплексів. Крім того, платформа здатна виконувати роль носія FPV-дронів: спеціальні бокси дають змогу приховано доставляти безпілотники до позицій, звідки вони можуть здійснювати подальші вильоти, зазначають розробники.

«Тритон» — це наземно-водний роботизований комплекс, призначений для логістичних та евакуаційних завдань. Він обладнаний восьмиколісним шасі та водними рушіями, завдяки яким може долати річки з течією, виходити на складні береги й перевозити вантажі між берегами. Корпус оснащений автоматичною системою відкачування води, яка має запобігати затопленню в разі пошкодження.

За інформацією виробника, запас ходу «Тритона» становить до 60 км водою та до 20 км суходолом, вантажопідйомність — до 100 кг. Комплекс уже використовують у ЗСУ. Розробники продовжують удосконалювати платформу, адаптуючи її до потреб військових.

Потребу в такій техніці розробники пов'язують, зокрема, з російськими ударами по мостах у районах бойових дій. Комплекс може оперативно переправляти вантажі або евакуювати поранених через водні перешкоди, якщо мости зруйновані, а понтонні переправи ще не облаштовані.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies