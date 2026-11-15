Самір Махмуд Хасан Абу Юніс очолював бригаду угруповання у Рафаху і відігравав провідну роль у плануванні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль повідомив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАСу під час нічного авіаудару на півдні Смуги Гази – лише через два місяці після вбивства його попередника, пише Politoco.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ідентифікувала командира як Саміра Махмуда Хасана Абу Юніса. Він очолював бригаду ХАМАСу в Рафаху і, як відомо, відігравав провідну роль у плануванні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

“Абу Юніса було призначено командиром бригади приблизно два місяці тому, після ліквідації його попередника”, – йдеться в заяві ЦАХАЛу, опублікованій у неділю в соціальній мережі X.

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За інформацією ізраїльських військових, раніше Абу Юніс обіймав посаду заступника командира бригади та керував її батальйоном “Тель-ас-Султан”.

ЦАХАЛ звинувачує його в організації атак на ізраїльських цивільних осіб і військовослужбовців, а також у роботі над відновленням військового потенціалу ХАМАСу.

“Терориста було ліквідовано, щоб усунути загрозу, яку він становив”, – зазначили військові.

У повідомленні в Telegram “Бригади Аль-Кассама” (військове крило ХАМАСу) зазначили, що Абу Юніс брав участь у “численних резонансних операціях” і був “одним із найважливіших командирів, залучених до планування та координації нападу 7 жовтня”.

Абу Юніс змінив на цій посаді Наеля Абу Обейда, якого Ізраїль ліквідував 15 вересня.

Ця ліквідація відбулася на тлі крихкого режиму припинення вогню, що набув чинності в жовтні 2025 року. Хоча він поклав край масштабним бойовим діям, ізраїльські удари по Смузі Гази тривають. Ширший мирний план президента США Дональда Трампа наразі зайшов у глухий кут через розбіжності щодо роззброєння ХАМАСу та виведення ізраїльських військ із території.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наполягає на тому, що ХАМАС має скласти зброю ще до виведення ізраїльських військ. Він відхилив пропозицію поетапного підходу, за якого ці два процеси відбувалися б паралельно.