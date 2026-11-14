​Bloomberg: США планують скоротити військову присутність у Європі значно менше, ніж очікували союзники

Ймовірно, скорочення відбудеться на 5 тисяч осіб, а не на 25 – як допускали раніше.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, скоротить чисельність американського військового контингенту в Європі приблизно на 5 тисяч осіб. Це значно менше, ніж побоювалися європейські союзники, які раніше допускали виведення до 25 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, перегляд планів щодо скорочення американської військової присутності пов'язаний із двома основними чинниками. По-перше, у Вашингтоні позитивно оцінили збільшення витрат європейських країн на оборону в межах НАТО.

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По-друге, Пентагон усвідомив стратегічне значення військових сил і баз у Європі для проєктування американської потужності на Близькому Сході, де триває війна з Іраном.

Найбільше скорочення торкнеться Німеччини

Очікується, що найбільше скорочення американського контингенту торкнеться Німеччини, де зараз дислокується найбільша кількість військовослужбовців США в Європі. Водночас присутність американських сил на східному фланзі НАТО планують посилити.

Країни, які межують із Росією, готові взяти на себе частину відповідних витрат. Остаточне рішення щодо масштабів і характеру змін має ухвалити Дональд Трамп. Наразі перегляд військової присутності триває. Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі має представити відповідний звіт главі Пентагону Піту Гегсету.

Контекст

Питання скорочення американського контингенту загострилося на тлі тривалого невдоволення Вашингтона недостатніми, на його думку, внесками європейських союзників у забезпечення власної безпеки. Раніше Піт Гегсет заявляв, що Європа повинна взяти на себе основну відповідальність за власну звичайну оборону, а Сполучені Штати не можуть постійно витрачати на безпеку континенту більше, ніж самі європейські країни.

Однак війна з Іраном продемонструвала, наскільки важливою для американських військових операцій залишається інфраструктура в Європі. США активно використовують європейські бази та можливість прольоту через повітряний простір союзників.

Додатковим обмеженням для масштабного виведення військ є американське законодавство. Минулого року Конгрес ухвалив положення, які забороняють Пентагону скорочувати чисельність військового контингенту в Європі нижче 76 тисяч осіб, виводити бази або прибирати значне військове обладнання без консультацій із союзниками та детальної оцінки ризиків.