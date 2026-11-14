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Куба готується до можливої військової агресії США, – президент країни

Гавану непокоять заяви американських політиків, саме тому кубинці і вирішили розпочати інтенсивну підготовку населення до оборони.

Куба готується до можливої військової агресії США, – президент країни
президент Куби Мігель Діас-Канель
Фото: Estudios Revolución

Кубинська влада активувала структури управління, передбачені для воєнного часу, та посилила підготовку населення до оборони.

Про це заявив президент Куби Мігель Діас-Канель під час відвідування заходів із підготовки територіальних оборонних структур у муніципалітеті Бойєрос, повідомляє державне видання Granma.

За словами глави держави, Куба має намір дати відсіч будь-якій спробі іноземного військового вторгнення і вже готується до такого сценарію.

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Діас-Канель пояснив, що рішення посилити оборонну підготовку пов'язане з неодноразовими заявами американських політиків і представників влади, які, за його словами, заохочують військову агресію проти острова.

"Саме ці неодноразові погрози військовою агресією змусили нас активувати структури воєнного часу для роботи в мирний період і розпочати інтенсивну підготовку населення до оборони", – сказав президент.

Він додав, що на Кубі щотижня проводять загальнонаціональні дні оборонної підготовки. Минулого тижня також відбулися стратегічні військові навчання "Монкада-2026".

Окремо Діас-Канель звинуватив Вашингтон у посиленні тиску на Кубу та закликав американську владу припинити економічну блокаду й те, що він назвав "геноцидною агресією" проти кубинського народу. Водночас президент запевнив, що Куба не становить загрози для інших держав і не має наміру відмовлятися від соціалістичного шляху розвитку.

  • Наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує "взятися" за питання Куби після "завершення з Іраном". Він також повідомив, що доручить державному секретарю Марко Рубіо вирушити на острів, щоб завершити домовленості. Водночас наприкінці вересня Трамп висловлював сподівання, що США та Куба зможуть досягти угоди без застосування військової сили.
  • На початку 2026 року адміністрація Трампа посилила обмеження на постачання нафти на Кубу, що поглибило енергетичну кризу на острові. Вашингтон також зберігає торговельне ембарго проти країни понад 60 років. Кубинська влада зі свого боку заявляла про готовність до переговорів зі США.
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