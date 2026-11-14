Гавану непокоять заяви американських політиків, саме тому кубинці і вирішили розпочати інтенсивну підготовку населення до оборони.

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Кубинська влада активувала структури управління, передбачені для воєнного часу, та посилила підготовку населення до оборони.

Про це заявив президент Куби Мігель Діас-Канель під час відвідування заходів із підготовки територіальних оборонних структур у муніципалітеті Бойєрос, повідомляє державне видання Granma.

За словами глави держави, Куба має намір дати відсіч будь-якій спробі іноземного військового вторгнення і вже готується до такого сценарію.

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Діас-Канель пояснив, що рішення посилити оборонну підготовку пов'язане з неодноразовими заявами американських політиків і представників влади, які, за його словами, заохочують військову агресію проти острова.

"Саме ці неодноразові погрози військовою агресією змусили нас активувати структури воєнного часу для роботи в мирний період і розпочати інтенсивну підготовку населення до оборони", – сказав президент.

Він додав, що на Кубі щотижня проводять загальнонаціональні дні оборонної підготовки. Минулого тижня також відбулися стратегічні військові навчання "Монкада-2026".

Окремо Діас-Канель звинуватив Вашингтон у посиленні тиску на Кубу та закликав американську владу припинити економічну блокаду й те, що він назвав "геноцидною агресією" проти кубинського народу. Водночас президент запевнив, що Куба не становить загрози для інших держав і не має наміру відмовлятися від соціалістичного шляху розвитку.