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Південний Судан переніс перші загальнонаціональні вибори на лютий наступного року

Голосування призначене на 11 лютого 2027 року замість 22 грудня.

Південний Судан переніс перші загальнонаціональні вибори на лютий наступного року
Член виборчої комісії Південного Судану, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Південний Судан знову переніс перші з моменту здобуття незалежності у 2011 році загальнонаціональні вибори. Голосування, яке мало відбутися в грудні, відклали до лютого на тлі побоювань щодо нестабільної безпекової ситуації, нестачі фінансування та готовності країни до проведення виборів, пише АР. 

Згідно з оновленим графіком, оприлюдненим у суботу Національною виборчою комісією, голосування призначене на 11 лютого 2027 року замість 22 грудня. У документі не вказано причину перенесення.

Вибори неодноразово відкладали, зокрема у 2022 та 2024 роках. 

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Комісія опублікувала графік у соціальних мережах саме того дня, коли мала розпочатися реєстрація виборців. Документ також містить дати висування кандидатів і проведення передвиборчої кампанії.

За день до цього голова комісії Габріель Бол Денг повідомив журналістам, що реєстрація триватиме з 14 до 28 листопада у 3161 реєстраційному центрі, розташованому в десяти штатах і трьох адміністративних районах країни.

Він закликав усіх громадян, які мають право голосу, зареєструватися, а політичні партії, громадські організації, лідерів місцевих громад і засоби масової інформації допомогти поінформувати населення.

Південний Судан здобув незалежність від Судану у 2011 році після десятиліть громадянської війни. У 2013 році в країні спалахнув новий конфлікт між силами, лояльними до президента Сальві Кіїра, та прихильниками його суперника Рієка Мачара. У 2018 році сторони підписали мирну угоду, а у 2020 році сформували перехідний уряд національної єдності.

На початку 2025 року бойові дії між урядовими силами та опозицією посилилися, а в березні Мачара помістили під домашній арешт у Джубі. Наразі він і ще семеро обвинувачених постали перед судом за звинуваченнями, зокрема, у державній зраді, вбивстві та злочинах проти людяності. Справу пов’язують із нападом на військовий гарнізон у місті Насір на північному сході країни. Усі обвинувачені заперечують свою провину.

У вересні перехідний уряд національної єдності було розпущено й замінено тимчасовою адміністрацією.

Наприкінці жовтня Форум громадянського суспільства Південного Судану заявив, що за час, який залишився до виборів, умови в країні не дають змоги провести чесне, достовірне, мирне та інклюзивне голосування. Організація закликала до широкого діалогу щодо підготовки до виборів і політичного переходу.

Правлячий у країні Суданський народно-визвольний рух (SPLM) президента Кіїра проводить праймеріз по всій країні. Водночас інші зареєстровані партії майже не ведуть виборчої діяльності, повідомила 10 листопада Раді Безпеки ООН голова Місії ООН у Південному Судані Анита Кікі Гбехо.

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