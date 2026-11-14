Південний Судан переніс перші загальнонаціональні вибори на лютий наступного року

Південний Судан знову переніс перші з моменту здобуття незалежності у 2011 році загальнонаціональні вибори. Голосування, яке мало відбутися в грудні, відклали до лютого на тлі побоювань щодо нестабільної безпекової ситуації, нестачі фінансування та готовності країни до проведення виборів, пише АР.

Згідно з оновленим графіком, оприлюдненим у суботу Національною виборчою комісією, голосування призначене на 11 лютого 2027 року замість 22 грудня. У документі не вказано причину перенесення.

Вибори неодноразово відкладали, зокрема у 2022 та 2024 роках.

Реклама

Комісія опублікувала графік у соціальних мережах саме того дня, коли мала розпочатися реєстрація виборців. Документ також містить дати висування кандидатів і проведення передвиборчої кампанії.

За день до цього голова комісії Габріель Бол Денг повідомив журналістам, що реєстрація триватиме з 14 до 28 листопада у 3161 реєстраційному центрі, розташованому в десяти штатах і трьох адміністративних районах країни.

Він закликав усіх громадян, які мають право голосу, зареєструватися, а політичні партії, громадські організації, лідерів місцевих громад і засоби масової інформації допомогти поінформувати населення.

Південний Судан здобув незалежність від Судану у 2011 році після десятиліть громадянської війни. У 2013 році в країні спалахнув новий конфлікт між силами, лояльними до президента Сальві Кіїра, та прихильниками його суперника Рієка Мачара. У 2018 році сторони підписали мирну угоду, а у 2020 році сформували перехідний уряд національної єдності.

На початку 2025 року бойові дії між урядовими силами та опозицією посилилися, а в березні Мачара помістили під домашній арешт у Джубі. Наразі він і ще семеро обвинувачених постали перед судом за звинуваченнями, зокрема, у державній зраді, вбивстві та злочинах проти людяності. Справу пов’язують із нападом на військовий гарнізон у місті Насір на північному сході країни. Усі обвинувачені заперечують свою провину.

У вересні перехідний уряд національної єдності було розпущено й замінено тимчасовою адміністрацією.

Наприкінці жовтня Форум громадянського суспільства Південного Судану заявив, що за час, який залишився до виборів, умови в країні не дають змоги провести чесне, достовірне, мирне та інклюзивне голосування. Організація закликала до широкого діалогу щодо підготовки до виборів і політичного переходу.

Правлячий у країні Суданський народно-визвольний рух (SPLM) президента Кіїра проводить праймеріз по всій країні. Водночас інші зареєстровані партії майже не ведуть виборчої діяльності, повідомила 10 листопада Раді Безпеки ООН голова Місії ООН у Південному Судані Анита Кікі Гбехо.