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Reuters: Хусити заявили про ракетні удари по військових об’єктах і нафтопроводу в Саудівській Аравії

Також єменські хусити заявили про атаки на аеропорт у Ер-Ріяді та нафтопровід.

Reuters: Хусити заявили про ракетні удари по військових об’єктах і нафтопроводу в Саудівській Аравії
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити заявили, що запустили дві балістичні ракети по місцях зосередження саудівських сил у районі Аль-Туваль провінції Джазан. Окремо угруповання повідомило про атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та насосну станцію на нафтопроводі "Схід – Захід".

Про це повідомляє Reuters.

Заява хуситів пролунала через кілька годин після того, як служба цивільної оборони Саудівської Аравії оголосила про скасування повітряної тривоги в провінції Джазан. Чи пов’язані ці події, наразі невідомо.

У провінції Джазан розташований нафтопереробний завод Saudi Aramco потужністю 400 тисяч барелів сирої нафти на добу. Південні райони Саудівської Аравії, що межують із Єменом, неодноразово зазнавали ракетних і безпілотних атак хуситів по військових об’єктах та енергетичній інфраструктурі.

Саудівська влада поки не підтвердила заяви хуситів про удари по аеропорту в Ер-Ріяді та нафтопроводу.

На тлі перебоїв із постачанням нафти через Ормузьку протоку Саудівська Аравія перенаправила близько 4 мільйонів барелів нафти на добу нафтопроводом "Схід – Захід" до порту Янбу на Червоному морі. Це приблизно 4% світових поставок.

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