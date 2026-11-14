Кібератаку не розглядають як основну причину збоюЄ, але і не виключають.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) скасувало розпорядження про зупинку авіасполучення по всій країні, яке діяло протягом кількох годин. Причиною став тимчасовий збій у телекомунікаційній системі, пише Financial Times.

У п’ятницю вдень FAA оголосило, що аеропорти по всій території США отримали наказ призупинити польоти «через надзвичайні обставини та з міркувань безпеки». Обмеження діяли майже п’ять годин і були скасовані о 20:15 за східним часом США.

Міністр транспорту Шон Даффі заявив, що в системах зв’язку авіадиспетчерів виникла нестабільність через перевантаження старих аналогових комутаторів великими обсягами даних.

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«У нас старі комутатори, старі маршрутизатори. Ми використовуємо невеликі мідні кабелі ще з 1980-х років. Це стара система, яка вийшла з ладу – причому всюди. Вона була перевантажена», – сказав Даффі.

Минулого року Даффі домігся від Конгресу виділення додаткових 12,5 млрд доларів на закупівлю нового покоління радарів та модернізацію застарілого обладнання в диспетчерських вежах США. Він також домагався виділення ще 30 млрд доларів для масштабнішого оновлення системи. Однак у п’ятницю міністр закликав Конгрес збільшити фінансування до 50 млрд доларів.

Даффі додав, що до повної заміни систем не може гарантувати, що подібна ситуація не повториться.

За даними Flightradar24, станом на 20:30 за східним часом кількість скасованих рейсів у США перевищила 8 тисяч. Найбільше постраждали аеропорти Чикаго О’Гара, Даллас – Форт-Верт, Ла-Гуардія в Нью-Йорку та міжнародний аеропорт Атланти.

Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін сказав, що кібератаки фактично не було, а інцидент не пов’язаний із Microsoft, маючи на увазі масштабний збій, який цього тижня торкнувся мільйонів користувачів програмного забезпечення компанії. Водночас він підкреслив, що можливість кібератаки поки що не можна остаточно виключити.

Останніми місяцями FAA впроваджувало новий інструмент планування роботи авіадиспетчерів на основі штучного інтелекту. Однак Даффі категорично заперечив будь-який зв’язок цього інструменту з п’ятничним інцидентом.

Хоча розпорядження про зупинку польотів уже скасоване й авіакомпанії можуть відновлювати роботу, сотні тисяч пасажирів, імовірно, ще тривалий час залишатимуться заблокованими в аеропортах США. За даними консалтингової авіаційної компанії Cirium, після 16:00 з американських аеропортів мали вилетіти 1,5 млн пасажирів.

Це лише другий випадок зупинки авіасполучення по всій території США після терактів 11 вересня 2001 року.

Попередній подібний інцидент стався в січні 2023 року, коли в FAA вийшла з ладу система обміну повідомленнями Notice to Air Missions через пошкоджений файл даних. Тоді FAA встановило, що 90-хвилинна зупинка польотів, яка призвела до затримки понад 10 тисяч рейсів, була спричинена людською помилкою, а не кібератакою.