NYT: Росія вимагає від НАТО повернути війська до кордонів 1997 року та зупинити підтримку України

Росія під час закритих переговорів із представниками президента США Дональда Трампа щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу відвести війська НАТО до позицій 1997 року. Йдеться про повернення сил і військових баз Альянсу до кордонів, які існували до його розширення на схід.

Про це пише The New York Times із посиланням на документ, який російські посадовці поширили під час переговорів в Абу-Дабі 10 листопада. Видання отримало копію документа від учасника переговорів, а його справжність підтвердила ще одна людина, обізнана з перебігом зустрічей.

За даними видання, Москва фактично повторила вимоги, які висувала у грудні 2021 року, за два місяці до початку повномасштабного вторгнення. Тоді Росія вимагала від НАТО припинити розширення та скоротити військову присутність у Центральній і Східній Європі.

Нинішній документ передбачає, що країни НАТО мають відмовитися від подальшого розширення Альянсу та будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, на Південному Кавказі й у Центральній Азії. Росія також наполягає на припиненні постачання Україні західної зброї та військового обладнання.

Крім того, Кремль хоче, щоб Франція та Велика Британія виключили можливість використання своїх ядерних арсеналів для захисту інших європейських країн. Вступ України до ЄС Росія готова допустити лише за умови, що Україна не братиме участі у спільній оборонній політиці блоку.

У матеріалі зазначають, що документ відображає початкову позицію Росії, а її представники під час переговорів не виключали можливості певних поступок. Водночас американські посадовці закликали Москву зважати на зміни, які відбулися з 2021 року, та зосередитися на майбутніх домовленостях.

Після переговорів в Абу-Дабі спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви, де зустрілися з Владіміром Путіним. Після зустрічі радник російського президента Юрій Ушаков заявив, що пропозиція Москви 2021 року щодо відведення сил НАТО досі відповідає баченню Росії щодо європейської безпеки.