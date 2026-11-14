Польща викинула росіянина з інспекційної групи ООН вперше за 60 років

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Польщі вдалося вперше за всю історію існування Спільної інспекційної групи ООН не допустити в її склад представника Росії.

Як зазначив речник МЗС Польщі Мацей Вевюр в мережі X, кандидат від нашої країни-сусідки Якуб Хмелєвський отримав підтримку 95 країн-членів ООН і лише на один голос випередив росіянина.

Упродовж понад 60 років існування інспекційної групи одне з двох місць, які є квотою Східної Європи, незмінно діставалося представнику або Радянського Союзу, або Росії. Польща першою змогла покласти край цій тенденції.

Спільна інспекційна група є незалежним органом зовнішнього контролю в ООН. Її завдання - аналізувати та оцінювати роботу різних інституцій організації та вносити пропозиції щодо оптимізації використання ресурсів та вищої ефективності.