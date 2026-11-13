В Міністерстві культури країни також застерегли від використання міжнародного медійного висвітлення спортивних подій для російської та білоруської пропаганди.

Естонія на державному рівні заборонила в'їзд спортсменам із Росії та Білорусі для участі у міжнародних турнірах.

Про це йдеться в офіційному листі країни до Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), передає Суспільне Спорт.

На початку вересня FIS пом'якшила умови допуску спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань у «нейтральному» статусі. Замість посиленої перевірки атлетів на предмет будь-якого зв'язку з військовими чи силовими структурами РФ та Білорусі, тепер обмеження стосуються лише тих, що добровільно підписали контракт.

Попри рішення FIS, низка країн виступила проти повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Серед них і Естонія.

«Естонія негайно засудила агресивну війну Росії проти України, і з початку війни уряд Естонії, Міністерство культури та Олімпійський комітет Естонії одностайно вважають, що спортсмени та команди Росії та Білорусі не повинні брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, доки війна в Україні не закінчиться», — йдеться у зверненні відомства до FIS.

У міністерстві культури країни зазначили, що участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях в Естонії суперечила б позиції уряду щодо підтримки України. Окремо міністерство застерегло від використання міжнародного медійного висвітлення спортивних подій для російської та білоруської пропаганди.