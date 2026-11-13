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Сибіга обговорив із главою МЗС Швеції посилення ППО та захист енергетики України

Сторони також порушили питання постачання винищувачів Gripen, посилення санкційного тиску на Росію та просування України до вступу в ЄС.

Сибіга обговорив із главою МЗС Швеції посилення ППО та захист енергетики України
Марія Мальмер-Стенергард та Андрій Сибіга
Фото: МЗС Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з очільницею МЗС Швеції Марією Мальмер-Стенергард на полях форуму Sir Bani Yas в Абу-Дабі. Однією з головних тем переговорів стало посилення ППО України та захист енергетичної системи напередодні зими.

Про це повідомляє МЗС України.

Сибіга подякував шведській колезі за послідовну підтримку України та лідерство Швеції. За словами міністра, сторони зосередилися на зміцненні української ППО та захисті енергетичної інфраструктури.

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Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили графік постачання винищувачів Gripen, посилення тиску на Росію та просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Окремо Сибіга наголосив на позиції України щодо участі Росії в міжнародному спорті.

"Наша позиція чітка: Росії не місце в міжнародному спорті, доки вона продовжує війну проти України", – зазначив він.

Міністр також подякував Мальмер-Стенергард за активну позицію на підтримку посилення та прискорення міжнародної допомоги Україні.

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