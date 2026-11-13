Мадяр нібито таємно без відома дружини записав їхню розмову, а потім цим записом її шантажував.

Після свідчень колишньої міністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги про погрози з боку ексчоловіка, прем’єр-міністра Петера Мадяра, проти очільника уряду подали дві заяви про злочин за підозрою у вимаганні та домашньому насильстві.

Одну із заяв до Центральної слідчої прокуратури Угорщини подала колишня депутатка парламенту від партії «Фідес» Ілона Екеш, пише «Європейська правда» з посиланням на Magyar Nemzet.

Своє звернення вона обґрунтувала повідомленнями ЗМІ та свідченнями Юдіт Варги, які ексміністерка цього тижня дала парламентській слідчій комісії з розслідування зловживань у виконавчій владі.

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Екеш заявила, що у січні 2023 року Мадяр таємно без відома та згоди дружини записав їхню розмову у спільному помешканні. З січня 2023-го до березня 2024 року він нібито використовував цей аудіозапис для шантажу. Зокрема, Мадяр регулярно погрожував звернутися із записом до правоохоронців, домогтися ув’язнення Варги або зруйнувати їй життя, якщо вона не зупинить розлучення чи не пристане на його умови поділу майна і визначення місця проживання дітей.

У зверненні йдеться, що через ці погрози Варзі довелося відкласти розлучення і погодитися на невигідні умови, що завдало їй матеріальних збитків. Тривалий тиск заявниця розцінила як психологічний терор і контроль у шлюбі. Також вона звернула увагу на юридичну освіту Мадяра, яка, на її думку, посилює умисність дій та їхню суспільну небезпечність.

Екеш закликала прокуратуру розпочати розслідування, витребувати аудіозапис і докази погроз, а також перевірити обставини створення файлу, можливі маніпуляції з ним і порушення особистих немайнових прав.

Аналогічну заяву за підозрою у вимаганні та домашньому насильстві до столичної слідчої прокуратури подав також колишній член партії «Фідес» Іштван Теньї-молодший. За його словами, озвучені Варгою на парламентських слуханнях звинувачення є настільки серйозними, що потребують перевірки і відкриття кримінального провадження.