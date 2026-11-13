Російське агентство ТАСС виключили із Європейського альянсу інформаційних агентств

Європейський альянс інформаційних агентств (EANA) виключив російське державне інформагентство ТАСС зі складу своїх членів.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на генеральній асамблеї організації у кіпрській Ларнаці, передає «Укрінформ».

Членство ТАСС в альянсі призупинили ще 27 лютого 2022 року, після чого агентство втратило право брати участь у засіданнях, конференціях і генасамблеях.

Європейський альянс інформаційних агентств заснували у 1956 році, і нині він об'єднує понад 30 провідних агентств Європи. Україну в організації з 1995 року представляє Укрінформ.

Крім того, 4 жовтня 2024 року на генасамблеї в Римі EANA створив Комітет із протидії дезінформації, який очолив генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий. Генасамблея продовжила його мандат у 2025 році, а також під час цьогорічної зустрічі в Ларнаці.