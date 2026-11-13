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Російське агентство ТАСС виключили із Європейського альянсу інформаційних агентств

Його членство призупинили 27 лютого 2022 року.

Російське агентство ТАСС виключили із Європейського альянсу інформаційних агентств
російська пропаганда
Фото: prm.ua

Європейський альянс інформаційних агентств (EANA) виключив російське державне інформагентство ТАСС зі складу своїх членів. 

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на генеральній асамблеї організації у кіпрській Ларнаці, передає «Укрінформ».

Членство ТАСС в альянсі призупинили ще 27 лютого 2022 року, після чого агентство втратило право брати участь у засіданнях, конференціях і генасамблеях.

Європейський альянс інформаційних агентств заснували у 1956 році, і нині він об'єднує понад 30 провідних агентств Європи. Україну в організації з 1995 року представляє Укрінформ.

Крім того, 4 жовтня 2024 року на генасамблеї в Римі EANA створив Комітет із протидії дезінформації, який очолив генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий. Генасамблея продовжила його мандат у 2025 році, а також під час цьогорічної зустрічі в Ларнаці.

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