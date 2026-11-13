Мер Дніпра звернувся до СБУ через інформаційні атаки проти нього

Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до т.в.о. Голови Служби безпеки України Олександра Поклада з проханням перевірити групу осіб, що здійснює проти Філатова інформаційні атаки. Про це розповів сам мер на своїй сторінці в Facebook.

За словами Філатова, за атаками на нього стоять агенти російського впливу, і робиться це для дестабілізації ситуації і Дніпрі.

Як зазначає міський голова, спочатку і російських ЗМІ зʼявилася недостовірна інформація щодо ситуації в Дніпрі, згодом - про підозру, втечу Філатова за кордон, потім про кримінальну справу проти нього за державну зраду.

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Подібні наративи, зазначає мер Дніпра, розповсюджували Тетяна Монтян, Діана Панченко, Анатолій Шарій. Також серед причетних до інформаційних атака Борис Філатов називає родину Загіда Краснова, зокрема, його сина Руслана Краснова.

“12.11.26 було розповсюджено інформацію про “кримінальну справу щодо Дніпровського міського голови за державну зраду”. Джерелом став російський сайт фейкових новин «London Insider».

…Видання «London Insider» було об’єктом розслідування в Британському парламенті, а відоме видання «The Guardian» у своєму розслідуванні називали зазначений російський сайт «фейковими новинами», що замасковане під «британське видання» та вказувало, що за його допомогою «розповсюджується неправдива інформація щодо західних компаній, які здійснюють діяльність в Україні»”, - написав Філатов. Згодом, зазначає він, інформацію підхопили деякі українські ЗМІ та блогери.

“Шановний пане Олександре, я неодноразово звертався до Ваших підлеглих щодо діяльності в Дніпрі мережі впливу агентів ФСБ РФ, але жодним чином на це ніхто не зреагував належним чином. Я не хочу виносити це у публічний простір, але готовий і зараз дати пояснення з усіх питань діяльності цієї групи. Я стверджую, що слід розглядати ці дезінформаційні атаки на Дніпро як частину російської агресії”, - звернувся Філатов до Поклада.

Т.в.о. Голови Служби безпеки мер просить внести зазначену інформацію до ЄРДР, здійснити перевірку зазначених у зверненні осіб та визнати його потерпілим у досудовому розслідуванні.



