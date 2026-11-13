Сибіга пропонує ООН визначити відновлення енергосистеми України пріоритетом серед гуманітарних програм

Міністр розповів заступнику генсека ООН про масовані російські атаки на енергетику.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із заступником генсека ООН з гуманітарних питань та координатором надзвичайної допомоги ООН Томом Флетчером.

Сибіга зазначив, що Росія цілеспрямовано атакує енергосистему України, об’єкти генерації електроенергії, об’єкти теплопостачання, логістичну та продовольчу інфраструктуру, повідомляє пресслужба міністерства.

«Запропонував установам ООН визначити відновлення енергосистеми та теплопостачання одним із пріоритетів своїх життєво важливих гуманітарних програм», - наголосив глава МЗС.

Також посадовці обговорили також дії Росії, які обмежують свободу судноплавства у Чорному морі.