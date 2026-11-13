Укренерго: завтра в частині областей України діятимуть графіки відключення світла

У п’ятницю, 14 листопада, у частині областей України застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії. Вони діятимуть цілодобово та стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів.
Про це пише НЕК "Укренерго".
Для промислових підприємств запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.
Причиною обмежень є наслідки російських атак на енергосистему України. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.
Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках операторів систем розподілу у відповідних регіонах.
- У ніч на 13 листопада Росія вчергове атакувала енергетику, і головною ціллю ворога були високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях.