В окупованому Маріуполі росіяни знищили бібліотеку та пошкодили унікальний храм ПЦУ з петриківським розписом

Росіяни спалили рідкісні україномовні видання, пограбували церкву та привласнили її. Будівлю передали у користування парафії РПЦ.

Російські окупанти знищили бібліотеку та цінні експонати української давнини, а також пошкодили оздоблення кафедрального храму Православної церкви України на честь святителя Петра (Могили) у Маріуполі. Церква була повністю розписана петриківським орнаментом і мала унікальне культурне значення.

Про це повідомила Православна церква України у Facebook.

У 2020 році храм внесли до Книги рекордів України як єдину у світі церкву, зовнішнє оздоблення якої повністю виконане в техніці петриківського розпису. До повномасштабного російського вторгнення він був не лише духовним, а й освітнім та культурним осередком Донеччини.

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При храмі діяли безкоштовні школи бандури та живопису, курси української вишивки, писанкарства, іконопису й українського піснеспіву. Також там створювали громадську бібліотеку імені Василя Стуса, для якої збирали україномовні книжки.

Після захоплення Маріуполя російські окупанти вилучили та спалили бібліотеку храму й цінні експонати української давнини. Серед знищених книжок були рідкісні україномовні видання, зокрема ті, що існували в одиничних примірниках.

Сам храм пограбували, пошкодили та привласнили. У 2024 році комісія Російської православної церкви заявила, що унікальне оздоблення будівлі в українському традиційному стилі не відповідає її церковним вимогам. Тоді постановили привести вигляд храму "до відповідності канонам РПЦ".

Крім того, окупанти змінили назву релігійної громади, зареєструвавши її як парафію храму святителя Спиридона Триміфунтського Російської православної церкви.

5 листопада 2026 року окупаційна адміністрація Маріуполя видала постанову про передачу будівлі храму площею 550 квадратних метрів і прилеглої земельної ділянки площею 1411 квадратних метрів у безоплатне користування цієї парафії.

У ПЦУ назвали такі дії проявом привласнення української культурної та релігійної спадщини й звернули увагу на суперечність між діями Росії на окупованих територіях та її заявами про нібито утиски релігійних прав в Україні.

"Якщо російська Церква “має” бути представлена в Україні, то скільки українських церков є в самій РФ? Адже там величезна українська діаспора. Скільки українських храмів, скільки наших священників, українських парафій діють на тимчасово окупованих територіях? Нуль", – наголосили у Православній церкві України.

Північний апеляційний господарський суд на засіданні 12 листопада залишив без задоволення скаргу Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ щодо усунення перешкод у користуванні Успенським собором і Трапезною церквою.