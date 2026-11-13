Зеленський: Данія передасть Україні боєприпаси для F-16 у межах нового пакета військової допомоги

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про деталі нового пакета військової допомоги від Данії.

Данія виділяє Україні новий пакет оборонної підтримки на 645 мільйонів євро. Зокрема, він передбачає додаткові боєприпаси для винищувачів F-16, які використовують для перехоплення російських реактивних дронів.

"Важливі були перемовини, є результати для України. Найбільше – це пакет від Данії: 645 мільйонів євро – саме оборонний пакет. Зокрема, буде більше амуніції для F-16, які збивають російські реактивні "шахеди". Буде також енергетична підтримка: ми обговорили конкретні рішення для Херсона, для Дніпра, для Харкова та Одеси, для Сум, для Києва та інших наших міст, які треба підтримати", – зазначив Президент.

Зеленський подякував Данії за підтримку та наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони.

"Вже є пакет на енергетику саме в Херсоні – від Данії. Дякую дуже. Будуть додаткові санкції проти Росії за цю війну: ми обговорили це з Британією.

Дуже важливі були зустрічі з Президентом Франції, з Премʼєркою Італії, з Премʼєром Британії, з Премʼєром Польщі. Ми говорили також з Президентом Литви. Я хочу подякувати Президенту Євроради Антоніу Кошті за підтримку, за дуже важливі, мудрі поради. Ми працюємо, щоб було більше руху України до вступу в Європейський Союз", – додав глава держави.