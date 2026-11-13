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​Зеленський: Обмеження для Starshield все ще діє вздовж всієї лінії фронту і на ТОТ

МЗС і Міноборони мають обговорити цю проблему з американськими партнерами.

​Зеленський: Обмеження для Starshield все ще діє вздовж всієї лінії фронту і на ТОТ
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

В Україні все ще фіксують обмеження роботи Starshield вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованих територіях.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, з приводу роботи Starshield доповідали міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ.

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«Обмеження швидкості, на жаль, ці обмеження зберігаються. Вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованій території України. Я очікую, що Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ з усіма структурами в Америці проговорять це питання. Тимчасово окупована територія України є нашою, нашою суверенною територією, і обмеження швидкості там – це дуже, дуже поганий сигнал», - сказав глава держави.

Читайте такожНаскільки Сили оборони України залежні від Starlink і які альтернативи є натомість

Зеленський наголосив, що така ситуація «обмежує нашу здатність перехоплювати реактивні «шахеди» та протидіяти іншим дронам, і також це дає сигнал Росії, що Америка начебто може ставитись інакше до нашої тимчасово окупованої землі». 

«Розраховуємо на відновлення швидкості», - наголосив Зеленський.

Проблеми в роботі Starshield: що відомо

  • Раніше українські військові вже стикалися з обмеженням швидкості супутникового зв’язку Starlink зі 400 до 160 км/год. Це ускладнило перехоплення російських реактивних дронів і проведення операцій на фронті. Тоді обмеження виявили без попередження, а перевірка показала, що воно діяло лише на території України, тоді як у країнах ЄС зв’язок працював без таких перешкод. 
  • Власник SpaceX Ілон Маск заявляв, що українські військові використовують цивільну мережу для знищення росіян,  президент Володимир Зеленський заперечував її застосування для атак по території Росії. 
  • Білий дім не повідомив, хто відповідав за попередні обмеження, а президент США Дональд Трамп заявляв, що не давав відповідної вказівки. Сенат США планує розслідувати цей випадок.
  • 11 листопада президент Зеленський повідомив, що протягом кількох днів українські військові знову фіксують значні збої в роботі системи Starshield над територією України. Вони діють уздовж всієї лінії фронту і на окупованій території.
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