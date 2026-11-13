​Зеленський: Обмеження для Starshield все ще діє вздовж всієї лінії фронту і на ТОТ

В Україні все ще фіксують обмеження роботи Starshield вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованих територіях.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, з приводу роботи Starshield доповідали міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ.
«Обмеження швидкості, на жаль, ці обмеження зберігаються. Вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованій території України. Я очікую, що Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ з усіма структурами в Америці проговорять це питання. Тимчасово окупована територія України є нашою, нашою суверенною територією, і обмеження швидкості там – це дуже, дуже поганий сигнал», - сказав глава держави.
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Зеленський наголосив, що така ситуація «обмежує нашу здатність перехоплювати реактивні «шахеди» та протидіяти іншим дронам, і також це дає сигнал Росії, що Америка начебто може ставитись інакше до нашої тимчасово окупованої землі».
«Розраховуємо на відновлення швидкості», - наголосив Зеленський.
Проблеми в роботі Starshield: що відомо
- Раніше українські військові вже стикалися з обмеженням швидкості супутникового зв’язку Starlink зі 400 до 160 км/год. Це ускладнило перехоплення російських реактивних дронів і проведення операцій на фронті. Тоді обмеження виявили без попередження, а перевірка показала, що воно діяло лише на території України, тоді як у країнах ЄС зв’язок працював без таких перешкод.
- Власник SpaceX Ілон Маск заявляв, що українські військові використовують цивільну мережу для знищення росіян, президент Володимир Зеленський заперечував її застосування для атак по території Росії.
- Білий дім не повідомив, хто відповідав за попередні обмеження, а президент США Дональд Трамп заявляв, що не давав відповідної вказівки. Сенат США планує розслідувати цей випадок.
- 11 листопада президент Зеленський повідомив, що протягом кількох днів українські військові знову фіксують значні збої в роботі системи Starshield над територією України. Вони діють уздовж всієї лінії фронту і на окупованій території.