​Зеленський: Обмеження для Starshield все ще діє вздовж всієї лінії фронту і на ТОТ

МЗС і Міноборони мають обговорити цю проблему з американськими партнерами.

В Україні все ще фіксують обмеження роботи Starshield вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованих територіях.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, з приводу роботи Starshield доповідали міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ.

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«Обмеження швидкості, на жаль, ці обмеження зберігаються. Вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованій території України. Я очікую, що Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ з усіма структурами в Америці проговорять це питання. Тимчасово окупована територія України є нашою, нашою суверенною територією, і обмеження швидкості там – це дуже, дуже поганий сигнал», - сказав глава держави.

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Зеленський наголосив, що така ситуація «обмежує нашу здатність перехоплювати реактивні «шахеди» та протидіяти іншим дронам, і також це дає сигнал Росії, що Америка начебто може ставитись інакше до нашої тимчасово окупованої землі».

«Розраховуємо на відновлення швидкості», - наголосив Зеленський.

Проблеми в роботі Starshield: що відомо