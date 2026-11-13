Державна служба з етнополітики вимагає, щоб єпархії УПЦ МП вийшли зі складу Російської православної церкви, а їхні архієреї припинили участь у її статутних органах.

Державна служба з етнополітики вимагає від Української православної церкви (МП) припинити зв’язки з Російською православною церквою Якщо єпархії не виконають відповідних приписів добровільно, ДЕССзвертатиметься до суду з позовами про припинення їхньої діяльності.

Про це заявив голова ДЕСС Віктор Єленський під час зустрічі з духовенством Запорізької єпархії УПЦ у Запоріжжі, пише Укрінформ.

За словами Єленського, закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій передбачає, що УПЦ, її парафії, єпархії, навчальні заклади та монастирі мають вийти зі складу РПЦ.

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Він наголосив, що держава не вимагає від УПЦ змінювати мову богослужінь, переходити на інший церковний календар або ставати частиною іншої церкви. Головна вимога – припинити належність до Російської православної церкви.

"Українська держава не вимагає від УПЦ ані змінити мову богослужіння з церковнослов’янської на українську, ані зміни календаря з Юліанського на Новоюліанський, ані стати частиною іншої церкви. Лише перестати бути частиною терористичної організації, на яку по суті перетворилася Російська православна церква", – заявив Єленський.

Голова служби повідомив, що минулого року ДЕСС уже звернулася до суду з позовом про припинення Київської митрополії УПЦ.

Наразі відомство перевіряє зв’язки окремих єпархій із Київською митрополією та вимагає від них вийти зі складу РПЦ. Крім того, єпархіальні архієреї мають припинити участь у статутних органах російської церкви.

Якщо релігійні організації не виконають приписи ДЕСС, служба подаватиме позови про припинення діяльності відповідних єпархій. За словами Єленського, позови подаватимуть не одночасно проти всіх єпархій.

За словами голови ДЕСС, приписи щодо усунення порушень уже отримали управління Запорізької, Бориспільської та Балтської єпархій УПЦ.

“Запорізька єпархія вже отримала припис. Звіту про усунення порушень, як це вимагає припис, немає. Тому ми вимушені будемо подати позов до суду проти Запорізької єпархії також, але у будь-який момент ми відкличемо позов, якщо вони вийдуть зі складу РПЦ”, – уточнив Єленський.

У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

9 липня 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ МП з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня 2025 року Держетнополітики винесено УПЦ МП припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з УПЦ МП.

Пізніше УПЦ МП надіслала лист до Держетнополітики з роз'ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

27 серпня 2025 року Держетнополітики визнала УПЦ МП афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

29 серпня 2025 року Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

18 вересня 2025 року суд відмовив УПЦ МП у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви. 29 жовтня Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду підтвердив рішення першої інстанції і відмовив УПЦ МП у задоволенні апеляції щодо заяви про застосування заходів забезпечення позову. 22 жовтня суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП). У листопаді Держетнополітики подала апеляцію на відмову.

УПЦ МП своєю чергою просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ. Також УПЦ МП подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви.