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Українців попереджають про шахрайство з "оновленням" банківської картки

Зловмисники телефонують та представляються представниками банку і просять повідомити конфіденційні дані.

Українців попереджають про шахрайство з "оновленням" банківської картки
Фото: Департамент кіберполіції

Українців попереджають про випадки шахрайства з "оновленням" банківської картки, задля отримання доступу до коштів клієнтів.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

Зловмисники телефонують і представляються працівниками банку та повідомляють про нібито необхідність терміново «оновити активацію» банківської картки. Можуть наголошувати, що без оновлення картку заблокують або доступ до коштів буде обмежено. 

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Далі до розмови може долучитися інший «працівник банку», який нібито допомагає провести необхідні дії. Він просить повідомити конфіденційні дані та диктує, які операції потрібно виконати в мобільному банківському застосунку.

Мета шахраїв — отримати доступ до коштів.

В кіберполіції розповіли що робити, щоб не потрапити в пастку:

  • Не повідомляйте реквізитів платіжної картки, PIN-коду, паролів та кодів із SMS.
  • Не виконуйте операцій у банківському застосунку за вказівкою сторонніх осіб.
  • Не поспішайте, навіть якщо співрозмовник переконує, що діяти потрібно «негайно».
  • Завершіть розмову та самостійно зателефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті платіжної картки або на офіційному сайті банку.

Шахраї можуть знати ім’я людини, назву банку та іншу інформацію, щоб втертися в довіру. Проте справжній працівник банку не запитує конфіденційних даних та не просить виконувати фінансові операції під  диктовку. 

Якщо ви стали жертвою шахрайства, то повідомте кіберполіцію через онлайн-форму на сайті.

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