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Фінляндія назвала неприйнятними вимоги Росії щодо скорочення присутності НАТО на східному кордоні

РФ прагне змусити європейські країни Альянсу обмежити власні операції заради російських інтересів, переконаний міністр оборони Фінляндії.

Фінляндія назвала неприйнятними вимоги Росії щодо скорочення присутності НАТО на східному кордоні
міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен

Вимоги Росії про те, щоб НАТО скоротило свою присутність у країнах на східному кордоні, є перевіркою рішучості США та Європи під час переговорів. 

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, передає Bloomberg.

Посадовець повідомив журналістам, що Росія прагне змусити європейські країни Альянсу обмежити власні операції заради російських інтересів, але такі речі не підлягають обговоренню.

Так він відреагував на публікацію німецької газети Bild, у якій ішлося про пропозицію РФ створити нову архітектуру європейської безпеки. Зокрема, йшлося про вихід Фінляндії з НАТО та виведення військових баз Альянсу із країн Балтії. За словами міністра, навіть пропонувати таке абсолютно обурливо, і Росія це знає.

Коментуючи дводенні переговори між Росією та Україною в Абу-Дабі, Хяккянен зазначив, що останніми днями РФ наважилася перевірити, наскільки гнучкими є США і Європа. На його думку, Росія не налаштована на мирні переговори серйозно, а намагається розширити свої вимоги від війни в Україні до зміни європейської архітектури безпеки на власну користь.

Фінський міністр додав, що західні політики мають розуміти: це частина десятилітньої психологічної стратегії Росії, яка постійно змінює правила гри під час переговорів, щоб зробити їх невигідними для Заходу. Хяккянен підсумував, що на цей блеф не варто піддаватися.

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