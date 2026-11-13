Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСвіт

У Франції відбудеться чергова хвиля протестів

МВС країни планує залучити близько 70 тисяч поліцейських.

У Франції відбудеться чергова хвиля протестів
Протести у Парижі, 7 листопада 2026 року
Фото: EPA/UPG

14 листопада у Франції запланована п'ята хвиля протестів невдоволених роботою уряду. 

Про це передає "Укрінформ", посилаючись на французьке Le Figaro.

В МВС країни заявили, що очікується від 50 до 60 маршів по всій країні. Планують залучити близько 70 тисяч поліцейських і жандармів.

За оцінками поліції, у Парижі на акції можуть вийти від 30 до 60 тисяч людей. 

До «Акту V» закликали «жовті жилети» та молодіжні організації, які вимагають кращих умов навчання. На той самий день правозахисники анонсували окремі акції проти законопроєкту, за яким застосування зброї поліцейськими й жандармами вважатиметься правомірним, доки не доведуть протилежне. Противники ініціативи називають її «дозволом на вбивство».

Також заплановані акції проти насильства щодо дітей і підлітків та виступи кліматичних активістів. У деяких містах учасники різних акцій можуть пройти спільними колонами. У Парижі організатори запропонували єдиний маршрут від площі Республіки до площі Нації через Бастилію.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies