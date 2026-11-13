У Франції відбудеться чергова хвиля протестів

14 листопада у Франції запланована п'ята хвиля протестів невдоволених роботою уряду.

Про це передає "Укрінформ", посилаючись на французьке Le Figaro.

В МВС країни заявили, що очікується від 50 до 60 маршів по всій країні. Планують залучити близько 70 тисяч поліцейських і жандармів.

За оцінками поліції, у Парижі на акції можуть вийти від 30 до 60 тисяч людей.

До «Акту V» закликали «жовті жилети» та молодіжні організації, які вимагають кращих умов навчання. На той самий день правозахисники анонсували окремі акції проти законопроєкту, за яким застосування зброї поліцейськими й жандармами вважатиметься правомірним, доки не доведуть протилежне. Противники ініціативи називають її «дозволом на вбивство».

Також заплановані акції проти насильства щодо дітей і підлітків та виступи кліматичних активістів. У деяких містах учасники різних акцій можуть пройти спільними колонами. У Парижі організатори запропонували єдиний маршрут від площі Республіки до площі Нації через Бастилію.