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Управління цивільної авіації США видало наказ про призупинення вильотів з усіх аеропортів країни (доповнено)

В центрах управління стався масштабний збій зв'язку.

Управління цивільної авіації США видало наказ про призупинення вильотів з усіх аеропортів країни (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: The Gardian

 Федеральне управління цивільної авіації США призупинило рейси по всій країні. У центрах управління повітряним рухом стався збій зв’язку, це порушило роботу тисяч рейсів.

Про це пише Reuters.

Це оголошення означає, що літаки в повітрі можуть приземлятися, але ті, що на землі, не можуть злітати. Сервіс відстеження польотів FlightAware повідомив, що майже 7000 рейсів було затримано або скасовано через загальнонаціональну заборону.

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«FAA видала загальнонаціональний заборону на наземні польоти для всіх аеропортів США через проблеми зі зв’язком, які вплинули на всі центри управління повітряним рухом. Техніки FAA розслідують цю проблему. Ми надамо негайну оновлення, як тільки вони у нас будуть», – сказав міністр транспорту Шон Даффі.

Незадовго до цього FAA зупинило рух повітряних суден у Чикаго через проблеми зі зв'язком у диспетчерській. 

 FAA заявило, що міжнародні рейси оброблятимуться індивідуально.

Як пізніше повідомили в Національній метеорологічній службі, у США фіксують масштабні перебої з інтернетом та зв’язком по всій країні. 

Оновлення. Секретар Міністерства внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що американська влада перевіряє версію, що причиною масштабного збою зв’язку та авіасполучення міг стати запуск нової системи управління авіарухом на основі штучного інтелекту.

Ця зупинка стала другою загальнонаціональною наземною зупинкою всіх вильотів з часів терактів 11 вересня 2001 року. Ще одна сталася в січні 2023 року, коли FAA призупинило всі внутрішні вильоти менш ніж на дві години.

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